13 ألف جنيه تنقذ سمع «مصطفى»

الطفل «مصطفى رمضان جلال» يبلغ من العمر 8 سنوات، يدرس بالصف الثالث الابتدائى، منذ ولادته أكتشف الاطباء إصابته بضعف سمع عصبى حسى شديد بالاذنين، ويحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالاذن، ومنذ 4 سنوات أجريت له جراحة زرع قوقعة بالاذن اليمنى.

وأستمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب بشكل يومى، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، الا أن السمع مهدد بالفقدان، جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل عدة أشهر إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الاشياء المطلوبة الآن تتكلف أثنى عشر الف وستمائة جنيها، هذه المبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للاسرة، والأم لديها ابناء بمراحل التعليم المختلفة، و2 أطفال منهم بنفس المرض، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لهم، والطفل مهدد بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة تتكلف تقريبا أثنى عشر الف وستمائة جنيها، كما يحتاج الطفل جلسات تخاطب يوميا تتكلف الف وخمسمائة جنيه شهريا.