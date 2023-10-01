الأيتام وقسوة المرض

«هدية أحمد هلالى» أرملة توفى زوجها منذ 14 عاماً، رحل الزوج وترك خلفه 4 أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة «معاقين» إعاقات ذهنية وبصرية، والأم مريضة بورم سرطانى وتحتاج إلى علاج كيماوى وإشعاعى ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، سوى معاش ضئيل لا يكفى نفقات الحياة الضرورية، وتبحث الأسرة عن مساعدة تعينها على مصروفات الطعام والشراب، وإيجار السكن، والأم ربة منزل تحتاج لعلاج دوائى مستمر ومتابعة طبية دقيقة، ولا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس.

كان الزوج عاملاً باليومية، وتوفى بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المستشفيات والاطباء للعلاج، ولم يترك لهم ما يساهم فى نفقات الحياة الضرورية.

الزوجة تعانى من ورم سرطانى وتخضع للعلاج الكيماوى ولا تستطيع العمل نهائياً، بل تحتاج أدوية ورعاية طبية.

وتناشد الام أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أبنائها الأيتام من الضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة.