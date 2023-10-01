إطلاق مبادرة «افتح لقلبك حياة» لتمكين مرضى تصلب الشرايين من خفض الكوليسترول

فى إطار تعاون مشترك يهدف إلى تطوير أدوات مبتكرة لتعزيز رحلة مرضى تصلب شرايين القلب (ASCVD)، أعلنت شركة «نوفارتس فارما» ش.م.م (نوفارتس مصر) ومعامل ألفا إطلاق شراكة جديدة تأتى فى إطار مبادرة صحية شاملة لصحة القلب.

تحت شعار «افتح لقلبك حياة»، تسعى هذه الاتفاقية إلى تمكين مرضى تصلب شرايين القلب من خفض مستويات الكوليسترول الضار(LDL-C) وزيادة وعى المرضى بالمخاطرالمرتبطة بارتفاع مستوياته فى الدم، إلى جانب تشجيع الإدارة السليمة للمرض باستخدام أدوات متابعة مخصصة.

يذكر أن التعاون بين نوفارتس ومعامل ألفا يستهدف تطوير وسائل مبتكرة وموجهة لتثقيف وتوعية مرضى تصلب شرايين القلب وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم.

وتشير أرقام وإحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن أمراض القلب هى السبب الرئيسى للوفاة فى العالم، حيث توفى ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية فى عام 2016، وهو ما يمثل 31٪ من جميع الوفيات العالمية، ومن هذه الوفيات، 85٪ بسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية، ومع ذلك يمكن تفادى 80% من هذه الوفيات إذا تم التحكم فى مسبباتها بشكل صحيح، عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار.

وقال الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية رئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين: «تتسبب الأزمات القلبية فى حوالى 46% من حالات الوفاة فى مصر، ويعانى ما يقرب من 37% من المصريين من ارتفاع مستوى الدهون فى الدم، ومن المقلق أن 40% فقط من مرضى ارتفاع كوليسترول الدم يلتزمون ببرامجهم العلاجية خلال العام الأول.

إن جمعية (CVREP) تلتزم بدعم مرضى تصلب الشرايين بعدة طرق؛ يتمثل أحدها فى الحملة الحالية للتوعية بأمراض تصلب شرايين القلب،ِ تحت شعار «أوصل لـ55»، والتى نعمل من خلالها على تشجيع مرضى تصلب شرايين القلب لإجراء فحوصات مستوى الكوليسترول فى الدم بصورة منتظمة».

وأضاف أحمد شرابية، رئيس وحدة أمراض القلب فى نوفارتس مصر: «يسعدنا اليوم الإعلان عن شراكتنا مع معامل ألفا لتعزيز جهودنا فى تخفيف الأعباء التى تفرضها أمراض تصلب شرايين القلب، وفى هذا الإطار تتمتع نوفارتس بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا فى علاج أمراض القلب، ولهذا نسعى لتحقيق رؤية طموح لعالم خالٍ من تلك الأمراض بما يتيح للمرضى الاستمتاع بحياة صحية لفترات أطول.

إن المبادرة التى نطلقها اليوم هى جزء من حملتنا الأوسع «افتح لقلبك حياة»، والتى نسعى من خلالها لتحويل رؤيتنا إلى حقيقة واقعة، عن طريق ابتكار مناهج وبروتوكولات وأساليب جديدة لمعالجة العوامل الرئيسية المؤدية للإصابة بأمراض تصلب شرايين القلب والمساعدة فى تغيير سلوكيات المرضى بما يتيح صحة أفضل لقلوب المصريين».

وعلق الدكتور إسماعيل بدران، المدير العام لمجموعة ألفا الطبية: «تمثل شراكتنا مع نوفارتس خطوة مهمة لتعزيز التزامنا ودعم جهودنا الرامية لتحسين جودة حياة مرضى تصلب شرايين القلب من خلال التركيز على الكشف المبكر عن المرض، والتأكد من فهم المرضى أهمية خفض الكوليسترول الضار. LDL-C، وللمحافظة على ذلك يتم تنفيذ الحملة على مدار 2023 و2024 بين نوفارتس ومعامل ألفا».

تمثل حركة «افتح لقلبك حياة» مبادرة تم تصميمها بالشراكة مع مجموعة من الشركاء بدعم من نوفارتس، لجميع المرضى وأحبائهم والمتخصصين فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، والنظم الصحية فى مهمة مشتركة تتمثل فى «إزالة الحواجز» التى تؤثر على صحة القلب.