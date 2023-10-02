شطب منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين.. تفاصيل

قررت الدائرة الثانية لمفوضي مجلس الدولة تأجيل نظر اسقاط قيد وشطب منتصر الزيات محامي الجماعات الارهابية إلى ٨ اكتوبر في القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وتحمل رقم 54388 لسنة 77 قضائية وتطالب بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين .

جاء في الصحيفة انه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الارهابي منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين وأشارت الدعوى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة ان ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف وأشارت الى أن الإرهابي التكفيري منتصر الزيات حسب وصف صحيفة الدعوى خرج علانية على شاشة قناة المحور وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة الى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.

جاء في مذكرة الدفاع الإشارة الى ان التكفير والاغتيالات ملة واحدة تعصف بالدولة والمدنية وقد قدم المجتمع مجموعة من الأفذاذ كانوا ضحايا لتلك الاغتيالات كتب اسمائهم بالذهب من قضاة العريش الى النائب العام وقبلهم الكاتب الأديب فرج فودة .

