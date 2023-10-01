مدافع المصري يستعين بحقن البلازما للتعافي من إصابته

يبدأ محمد دبش، مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات.

وكان دبش قد تعرض قبل أيام بتمزق في العضلة الخلفية خلال المران الأخير للفريق استعدادًا لمباراة فاركو التي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.

هذا وقد خضع اللاعب لحقن مكان التمزق بمادة البلازما ( PRB ) ، وذلك سعيًا لتحسن جودة الالتئام وسرعته ، قبل أن يحصل على راحة سلبية ليومين ، ليبدأ اللاعب خلال أيام قليلة برنامجه التأهيلي المكثف والذي ينتظم من بعده في مران منفرد قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.