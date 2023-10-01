طالب بالصف الخامس الابتدائي يتخلص من حياته بسبب قسوة والده

أنهى طفل في الصف الخامس الابتدائي، حياته عن طريق تناول قرص سام يستخدم في حفظ الغلال، بقرية العبدالتابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، بسبب قسوة والده عليه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من المستشفى المركزي، بوصول الطفل«ر.ر.ال.ج». 10 اعوام، مصاب بحالة إعياء شديدة ادعاء تناول مادة سامة، وتوفي بعد يوم من وصوله.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز لموقع البلاغ، وبالفحص وسؤال مرافقيه أفادوا بأن الطفل تناول قرصا ساما يستخدم في حفظ الغلال، بسبب تعدي والده عليه بالضرب المبرح وقسوته في التعامل معه

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وصرحت بتسليمه لذويه لدفنه.

ومن جهة أخرى عثرت أجهزة الأمن بالفيوم علي جثة طفل حديث الولادة ملقاة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا وتم نقل الجثة الى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بالعثور علي جثة طفل حديث الولادة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان البلاغ وتبين وجود جثة لطفلة أنتي رضيعة في الايام الاولي من عمرها وتم نقل الجثة الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .