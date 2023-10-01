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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سفير الاتحاد الأوروبي يبدأ مهمته في ليبيا

سفير الاتحاد الاوروبي
سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا

بدأ سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، مهمته في ليبيا.

 

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وقال أورلاندو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس": "أبدأ اليوم مهامي كسفير للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا".

وأضاف: "إنني أشعر بالامتنان ويشرفني تمثيل الاتحاد الأوروبي في هذا البلد"، بحسب ما أوردته بوابة الوسط الليبية.

ويبدأ أورلاندو عمله؛ بعدما وافقت الحكومة الليببة على تعيينه سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خلفا للمالطي تشارلز صيلبا، وذلك بعدما رفضت في البداية تعيينه.

وشغل السفير نيكولا أورلاندو، من قبل منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا التي استمر فيها لمدة عامين.

 

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