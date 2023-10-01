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الأحد 01 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يوجه رسالة لمزارعي الصعيد بشأن "القصب".. يستهلك كميات مياه كبيرة (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يواجه تحديات مزمنة منذ قديم الزمن.

وأضاف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي ،: "مصر رقم واحد على مستوى العالم في متوسط إنتاجية وحدة المساحة في القمح في الإنتاج الربيعي ورقم 4 على المستوى الربيعي والشتوي".

وأشار إلى  أن الأرز في مصر رقم 2 على مستوى العالم في إنتاج وحدة المساحة"، متابعا: "تم عمل أول محطة لشتلات القصب في كوم أمبو على مساحة 26 فدان بتكلفة 360 مليون جنيه بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون شتلة في العام".

 استعراض محطات إنتاج شتلات القصب

وقاطع الرئيس السيسي وزير الزراعة، أثناء استعراض محطات إنتاج شتلات القصب، قائلا: "أنت عندك فرصة.. اتكلم في موضوع القصب كويس، فيه عندك 350 ألف فدان بيتزرعوا بكميات مياه ضخمة".

واضاف السيسي : "أنت عندك فرصة تقول للناس في الصعيد إن الـ 350 ألف فدان  من القصب اللي بيزرعوهم بالطريقة بتاعتنا؛ بيستهلكوا كميات مياه ممكن تزرع مليون فدان".


 

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