“مفهوم الجودة في الخدمات الصحية والمستشفيات” دورة تدريبية تنظمها جامعة اسيوط.. غدا

تنظم جامعة اسيوط دورة تدريبية بعنوان “مفهوم الجودة في الخدمات الصحية والمستشفيات” يحاضر فيها إكرام عبد الله عثمان الاستاذ بكلية الطب ومن المقرر أن تعقد الدورة في صباح غدا يوم 2 أكتوبر الحالي، حيث ستستمر من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 بعد الظهر وستقام الدورة في مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد في المبنى الإداري بجامعة أسيوط وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة اسيوط والدكتور إبراهيم محمد اسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد والدكتورة أماني محمد شريف نائب مدير مركز ضمان الجودة

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمفاهيم الجودة في الخدمات الصحية وأهميتها في تحسين الخدمات المقدمة للمُراجعين، بالإضافة إلى تقديم النصائح والأفكار التي تساعد في تنفيذ استراتيجيات الجودة والتحسين المُستمر داخل المستشفيات والمنشآت الصحية. وتأتي هذه الدورة في إطار حرص جامعة أسيوط على تحقيق الجودة الشاملة في جميع مجالات الخدمات التي تقدمها للمجتمع وتطوير كوادرها إلى أعلى مستويات الاحترافية والجودة

تهدف جامعة أسيوط إلى توفير التعليم والتدريب المتخصص في مجال الجودة في الخدمات الصحية والمستشفيات. ولهذا الغرض تعتبر هذه الدورة فرصة رائعة للمهتمين بمجال الجودة في الخدمات الصحية والمستشفيات، حيث ستقدم معلومات وأدوات عملية لتحسين جودة الخدمات والعمليات داخل المجال الصحي. ستساهم الدورة في بناء وتعزيز مهارات المشاركين في مجال الجودة، وتحقيق تطوير مستمر للخدمات الصحية