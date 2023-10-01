رامي جمال الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ "هيبدأ يتكلم"

دخلت الأغنية الجديدة للفنان رامي جمال “هيبدأ يتكلم”، قائمة الأكثر مشاهدة خلال مايقرب من أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية هيبدأ يتكلم رامي جمال

حصلت الأغنية على المركز الـ 17 وحققت أكثر من 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا انه معايا استندل هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع و اتساهل تاني في حقي لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا انه معايا استندل عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه و ده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع و اتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه و ده سايقه العند وسرقوا