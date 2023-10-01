عاجل
السيسي يوجه الشباب بدراسة قطاع الاتصالات.. فرصه كثيرة السيسي للشعب: ثقوا في أنفسكم أنتم أصحاب الأمل عمرو طلعت: استراتيجية وزارة الاتصالات تستهدف بناء مصر الرقمية (فيديو) الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبطا بنت سعود
الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزير الزراعة: المنتجات المصرية وصلت لأول مرة السوق الياباني والأمريكي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

 قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن منتجات مصر الزراعية وصلت لأول مرة السوق اليابانية والأمريكية والصينية نتيجة جودة المنتجات الزراعية، مضيفًا أن مصر احتلت المركز الأول في البرتقال عالميًا بانتزاع الصدارة من إسبانيا.

 ونوه خلال كلمته لمؤتمر “حكاية وطن”، نقلته قناة إكسترا نيوز، إلى أن مصر تحتل مراكز متقدمة في الفراولة والبطاطس، مؤكدًا أن مشروع شمال ووسط سيناء يستهدف 460 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

txt

"الزراعة" تطرق أبواب قرى سيناء وتوزع هدايا الرئيس على أهالي الشيخ زويد

 وأكد أن الدولة لديها مشروعات كبيرة في المجال الزراعي تحقق فيها تقدمًا ملموسًا لاحظه العالم كله وانعكس على منظومة الأمن الغذائي.

 ولفت إلى أن الوزارة حريصة على رفع كفاءة استخدام المياه في إطار الاهتمام بالزراعة، وعملت على استنباط أرز وهو سوبر 300 الذي يوفر كميات كبيرة من المياه.

 وشدد على أن مصر تستصلح ما يقارب من 1.1 مليون في طريق الواحات الداخلة وشرق العوينات، ويعمل عليها مستقبل مصر، إضافة إلى أكثر من 250 ألف فدان في مدينة كوم أمبو. 

مواد متعلقة

ورشة عمل حول "الزراعة المستدامة وتطبيقاتها في مواجهة التغيرات المناخية"

"الزراعة" تطرق أبواب قرى سيناء وتوزع هدايا الرئيس على أهالي الشيخ زويد

الرئيس السيسي يكرم الطالبة رانيا عبد الرحمن الأولى بكلية الزراعة بالوادي الجديد

الزراعة هى الحل (7)

وزير الزراعة اللبناني : الأمن  الغذائي العربي لن يتحقق الا بالعمل المشترك

وزير الزراعة اللبناني: الحرب الروسية خلقت "طوابير الذل" والجامعة العربية ملاذ للعمل المشترك

وزير الزراعة الفلسطيني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي والدول العربية الأكثر تأثرًا
الجريدة الورقية