وزير الزراعة: المنتجات المصرية وصلت لأول مرة السوق الياباني والأمريكي

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن منتجات مصر الزراعية وصلت لأول مرة السوق اليابانية والأمريكية والصينية نتيجة جودة المنتجات الزراعية، مضيفًا أن مصر احتلت المركز الأول في البرتقال عالميًا بانتزاع الصدارة من إسبانيا.

ونوه خلال كلمته لمؤتمر “حكاية وطن”، نقلته قناة إكسترا نيوز، إلى أن مصر تحتل مراكز متقدمة في الفراولة والبطاطس، مؤكدًا أن مشروع شمال ووسط سيناء يستهدف 460 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

وأكد أن الدولة لديها مشروعات كبيرة في المجال الزراعي تحقق فيها تقدمًا ملموسًا لاحظه العالم كله وانعكس على منظومة الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على رفع كفاءة استخدام المياه في إطار الاهتمام بالزراعة، وعملت على استنباط أرز وهو سوبر 300 الذي يوفر كميات كبيرة من المياه.

وشدد على أن مصر تستصلح ما يقارب من 1.1 مليون في طريق الواحات الداخلة وشرق العوينات، ويعمل عليها مستقبل مصر، إضافة إلى أكثر من 250 ألف فدان في مدينة كوم أمبو.