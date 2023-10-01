غداً.. عدوية ومتقال وأيوب فى احتفالية بميدان السواقى بالفيوم

تقام بميدان السواقى بالفيوم غداً احتفالية كبرى، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، تقام الاحتفالية فى الرابعة والنصف مساءاً بحضورالفنان محمد عدوية، والفنان حجازي متقال والفنانة ألاء ايوب وفقرات متنوعة.

المشروعات الخضراء الذكية

ومن جهه أخرى شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمحافظات إقليم شمال الصعيد "الفيوم وبنى سويف والمنيا"، والذي عقد اليوم بفندق هلنان أوبرج الفيوم على ساحل بحيرة قارون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور ربيع عبد البصير ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية، ومسئولي وزارات التخطيط، والاتصالات، والبيئة، وأعضاء اللجان التنفيذية، ومقدمي المشروعات الفائزة، بالمحافظات الثلاث.

وأكد الأنصاري، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي يتم تنفيذها برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة بالبعد البيئي برؤية مصر 2030، والتي تجسد اتساق وتكامل تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية في استثمارات الدولة.

ولفت الأنصاري، إلى اهتمام القيادة السياسية بقضية التغيرات المناخية، والتي عانت العديد من دول العالم من تداعياتها خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع جميع المبادرات والأفكار البناءة، للمشاركة بإيجابية في مواجهة التحديات وتحسين مؤشرات التنمية.

ووجه محافظ الفيوم، الشكر لجميع أعضاء اللجان التنفيذية، على الجهد المبذول منذ إطلاق المبادرة، كما قدم تهنئته لجميع أصحاب المشروعات الفائزة، مؤكداً أن تلك المشروعات ستوفر حلولاً مصيرية للمشكلات وقضايا المناخ، مشيراً في الوقت ذاته أن النجاح الذي حققته المحافظات في المبادرة حتى الآن والعمل الإيجابي المكثف الذي تم على مستوى جميع المحافظات؛ يعكس مدى الوعي بأهمية المبادرة وما تقدمه في إطار جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

الاء ايوب