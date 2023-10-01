جرعة ماء تتسبب في مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في المنيا

لم يكن يدري أنها آخر شربة ماء في حياته، حينما أقدم طالب لتناول جرعة ماء من كولدير بالطريق الدائري بمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، حينما شعر بالعطش، وفي لحظة إمساكه بكوب معلق بالكولدير أصيب بماس كهربائي ليلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء شربه الماء اليوم الأحد.

وكان مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع طالب يدعى "أحمد علاء حجازي" 17 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعى، صعقًا بالكهرباء بالقرب من مدرسته، وذلك قبل دخوله المدرسة اليوم في أولى أيام عودة الدراسة، في سمالوط البلد.

بالانتقال إلى محل الواقعة وبالفحص، بالتعاون مع النيابة العامة، ومباحث مركز شرق سمالوط، بقيادة المقدم يحيى شاهين، رئيس مباحث المركز، وتبين أن الشاب كان يشرب الماء من كولدير بالطريق الدائري بالقرب من المدرسة الزراعية، وسقط على الأرض نتيجة ماس كهربائي، أدى إلى صعق الشاب ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بتصريح الدفن، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.