عبدالسند يمامة: كنت أول مرشح لانتخابات الرئاسة لأن المناخ مناسب (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه أول من أعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه رأى أن المناخ السياسي مناسب، والمنافسة موجودة على المنصب الأول.

وتابع "يمامة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن كل من تعرض له بالانتقاد، كان لأسباب شخصية، مستطردًا:" نحن لدينا برنامج متكامل يتكلم في الشأن الداخلي والدولي، وقلت إن النيل بالنسبة لنا حياة، قلت يجب تغير سياسات، لم أجد أي تعرض ولا اعتراض من الحكم، الأمور سلسة، والمناخ السياسي جيد، والفرصة مواتية للي مش عايز يتلكك، والتغيير ضرورة".

وواصل يمامة أنه "لم يتشنج إلا طرف نعلمه، ورسالتي للمصريين، إن الاختيار الحسن في الانتخابات مرتبط بالبرنامج لكل مرشح، اسمع جيدًا لماذا أترشح، ورؤيتي، هذا هو المعيار الذي يجب أن نختار على أساسه، وسنعلن البرنامج بوضوح، بعد المأخذ القانوني يتحدث عندما تنتهي فترة نظر الطعون"، متابعًا: "الفرصة مواتية وإذا لم نغتنمها لا نلومن إلا أنفسنا".