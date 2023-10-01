بواتينج يقترب من العودة لـ البايرن

أدى جيروم بواتينج، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني السابق، فترة تدريبية في مقر تدريبات النادي زيبنر شتراس اليوم الأحد، وسط تقارير تشير بإمكانية عودته للفريق.

وقال بايرن ميونخ في بيان أن بواتينج تدرب مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، التي تعادل فيها الفريق مع لايبزيج 2-2 في المباراة التي أقيمت أمس السبت بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وأضاف البايرن أن اللاعب سيواصل التدريب في زيبنر شتراس في الأيام المقبلة.

وقالت تقارير إن بايرن كان يخطط لإعادة بواتينج للنادي وأن هناك مفاوضات حدثت بين الطرفين وأنه من المقرر إجراء المزيد من المناقشات.

ويعود بواتينغ إلى بايرن في صفقة انتقال حر حيث أنه لا يلعب لأي نادِ منذ أن ترك ليون الفرنسي هذا الصيف، بعدما فضل النادي عدم تجديد تعاقده.

وفاز بواتينج بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، ودوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن، بالإضافة لتسعة ألقاب للدوري الألماني.

في العام الماضي، أدين بواتينج بالاعتداء والإهانة عقب هجومه على صديقته السابقة خلال إجازة بالكاريبي وتم فرض 120 غرامة يومية تقدر بـ10 آلاف يورو (10650 دولارًا وقتها) بمجمل 1.2 مليون يورو.

وألغت محكمة الاستئناف في بافاريا الحكم، وأعادت القضية لمحكمة درجة أدنى لاتخاذ إجراءات جديدة.

وقبلت محكمة ولاية بافاريا العليا الاستئنافات المقدمة من بواتينج، الذي زعم أن القاضي متحيز ضده، والنيابة العامة، التي طالبت بإدانة اللاعب بجريمة أخرى تتعلق بالإيذاء الجسدي الشديد وتوقيع عقوبة أشد.