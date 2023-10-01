العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة ببحر بالفيوم

عثرت أجهزة الأمن بالفيوم علي جثة طفل حديث الولادة ملقاة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا وتم نقل الجثة الى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بالعثور علي جثة طفل حديث الولادة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان البلاغ وتبين وجود جثة لطفلة أنتي رضيعة في الايام الاولي من عمرها وتم نقل الجثة الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

مشاجرة بين عائلتين

كما أصيب 4 اشخاص بالفيوم في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منية الحيط بمركز إطسا وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة وتبين ان مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين تطورت الي إشتباكات بالأيدي ومشاجرة تدخل فيها أطراف العائلتين وأسفرت عن إصابة 4 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .