إصابات واعتقالات في مواجهات مع قوات الاحتلال

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، بينما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المنازل في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقة، زياد أبو عمر، أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المنازل في قرية برقة، وذلك بعد أن أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

وفي قرية بزاريا، نصب قوات الاحتلال حاجزًا على مدخل القرية الشرقي ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن شابًا أصيب برصاص الاحتلال الحي في برقة بنابلس، ويجري نقله إلى المستشفى.

وفي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نقطة عسكرية عند مفترق وادي القلط شمال مخيم عقبة جبر، وهو أحد المداخل المؤدية إلى المخيم، بهدف التضييق على تحركات المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، مواطنين مقدسيين، من حي واد قدوم في بلدة سلوان، وآخر لم تعرف هويته بعد، عند حاجز عسكري نصبته في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

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