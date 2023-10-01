علاء ميهوب: حالة الطرد عقدت مهمتنا أمام سينجيدا

عبر علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه للدور ثمن النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح مودرن فيوتشر في الفوز على سينجيدا التنزاني بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب ليحسم بطاقة العبور للدور المجموعات.

وقال علاء ميهوب في تصريحات عبر قناة " أون تايم سبورتس ": " المباراة كانت ممتعة للجماهير لكنها كانت عصيبة للغاية بالنسبة لنا ككجهاز فني أو لاعبين " .

وتابع: " بدأنا اللقاء بشكل مميز لكن حدثت حالة هدوء غير مبررة وتوقعت أن نتلقى هدف لهذا السبب ".

وتابع: " المباراة أصبحت أكثر صعوبة بعد حالة الطرد لكننا نجحنا في حسم المباراة لصالحنا ".

وأردف: " أوجه الشكر لجميع اللاعبين على تجاوزهم الضغط الكبير الذي تعرضوا له خلال المباراة ".

وأكمل ميهوب: " فيوتشر قدم الموسم الماضي عروضاً ممتعة في الكونفدرالية لكن في هذه المرحلة كنا نريد ضمان التواجد في دور المجموعات خاصة وأننا نسير بشكل جيد في بطولة الدوري ".

وأتم: " البطولة تضم فرقاً كبيرة خلال النسخة الحالية، وامامنا وقت كافٍ للاستعداد للمرحلة المقبلة ".