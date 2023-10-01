32 سيارة مخالفة لقانون حماية البيئة

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط عدد 32 سيارة بسبب تجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



فيما انتشر رجال الإدارة العامة للمرور بالشوارع والميادين للعمل على الحد من حوادث الطرق نصائح لقائدي السيارات ومنها فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث وعدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.