رئيس جامعة أسيوط: نحرص على النهوض بالدور الخدمي والتنموي

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريرًا من الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول اجتماع مجلس إدارة مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل محمد محمود عميد الكلية، والدكتور جلال عبدالفتاح الصغير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة المركز من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أكد رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على النهوض بالدور الخدمي والتنموي الذي تقوم به كافة كليات الجامعة ومراكزها وتسخير ما تملكه الجامعة من إمكانيات علمية وبشرية من أجل إيجاد حلول علمية وواقعية لأهم المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات مؤكدًا على ما تمتلكه كلية الزراعة من وحدات إنتاجية ومعامل ومراكز متميزة.

وأوضح التقرير إنه تم تشكيل لجنة لتقييم وتقويم الأداء الإنتاجي لمزارع كلية الزراعة والمشكلة برئاسة الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما تم مناقشة توجه الجامعة لمجال الاستثمار الزراعي والذي ينطلق من الدور المهم الذي تقوم به الصادرات الزراعية كأحد أهم روافد الدخل القومي وهو ما يلقي بمسئولية على الهيئات والمراكز العلمية لتقديم دراسات بحثية توضح سبل زيادة الإنتاجية من بعض المحاصيل الزراعية وسبل زيادة الرقعة الزراعية باستخدام وسائل الري الحديثة.

المنشاوي: كلية الزراعة تمتلك وحدات إنتاجية ومعامل ومراكز متميزة

ومن جانبه أكد الدكتور محمود عبد العليم أن كلية الزراعة تعد منجم جامعة أسيوط بما تضمه من وحدات إنتاجية ومزارع شاسعة تقدم ناتجاً كبيراً من المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني من الماشية والطيور الداجنة وهو ما تسعى إدارة الجامعة إلى تعظيم الإفادة منه خلال الفترة القادمة فى إطار استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة الموارد المالية للجامعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ودعم جهود الدولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .

واستعرض التقرير نقاط القوة بالنشاط الزراعى والإنتاج الحيواني بالكلية لزيادتها وتعظيم الإفادة منها وأهم السلبيات التي تعيق تحقيق مستوى الاستثمار الزراعي والمرجو تذليلها.

وقدم الدكتور عادل محمود عرضاً توضيحياً يتضمن أهم إنجازات الكلية في مجال التنمية المستدامة وهو ما تضمن المساحات الشاسعة التابعة للكلية بمزرعتي الغريب والارشادية وما تضمه من عدد من أجود المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة واهتمام الكلية بنبات الجوجبا بوصفه الذهب الأخضر والبرتوكول المبرم بين الكلية والشركة الخليجية في هذا المجال إلى جانب مشروعات الكلية في زراعة الأسطح ونبات الكسافا ومشروع التعريف بفوائد استخدام سماد ديدان الأراضي ووحدة تجهيز واستخلاص النباتات العطرية والطبية ومجمع الصوب وتعاون الكلية مع الجمعيات الأهلية لتقليل التأثير السلبي للتغيرات المناخية وتدريب الفلاحين على زراعة القمح على المصاطب ووحدة إنتاج المخبوزات الخالية من الجالوتين كما تضمن العرض التعريف بأهم المعامل والمراكز والوحدات التابعة للكلية .

وصرح الدكتور جلال عبد الفتاح إن دور المركز هو تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني بالأساليب العلمية الحديثة بالإضافة إلى دوره في إجراء التجارب والبحوث الزراعية العملية والعلمية التي تسهم في حل مشكلات الإنتاج الزراعي والحيواني المنتشرة بالمجتمع إلى جانب الشق العملي من خلال مركز الاستشارات الزراعية في تدريب العاملين والمزارعين ورفع كفاءتهم الإنتاجية في شتى المجالات الزراعية.

رئيس جامعة اسيوط .. حرص الجامعة على النهوض بالدور الخدمي والتنموي