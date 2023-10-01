سكرتير مساعد البحيرة يتفقد محطة الزهراء لإنتاج البيض بايتاى البارود.

أجرى كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة تفقدية بمركز ومدينة إيتاي البارود لمتابعة محطة الزهراء لإنتاج البيض، بحضور الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وشعبان بصيص رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، ورئيس الجمعية الزراعيه بإيتاى البارود.

وتفقد عدداً من عنابر إنتاج البيض والتربية، بمحطة الزهور بمنطقة إيتاي البارود وتابع مرحلة الإنتاج ومرحلة الجمع، كما قام بتفقد ثلاجة التخزين وصوامع الأعلاف المغذية للعنابر، والمنطقة الإدارية بالمحطة.

وأكد على أهمية الثروة الداجنة كأحد العناصر الرئيسية فى منظومة الأمن الغذائى إلي جانب الثروة الحيوانية والسمكية والسلع الاستراتيجية، مشيراً إلي أن محافظة البحيرة تشارك بنصيب كبير من اللحوم البيضاء بما يعادل 50 % من إنتاج الجمهورية.

وأشار كامل غطاس، إلى ضرورة الحفاظ علي إنتاجية المحطة والاستمرار فى تطوير قدراتها البشرية والإدارية والفنية وزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات المواطنين والسوق المحلية من اللحوم البيضاء وبيض المائدة، مع الإلتزام بكافة معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين.

ومن الجدير بالذكر أن المحطة مقامة علي مساحة 11 فدانا وتضم 3 عنابر بطاقة استيعابية 100 ألف طائرة تضم مختلف السلالات High 6 - High Line - ISA Brown كما تقوم المحطة بإنتاج البيض الأبيض والأحمر أنواع "السوبر - المحسن - العادي" وتقوم المحطة بإنتاج 1200 طبق بيض اليوم بإجمالي 15 مليون بيضة فى السنة تقريبا.

وتابع السكرتير العام المساعد، موسم حصاد الأرز ومدى القدرة الانتاجيه للفدان لافتاً إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع المحافظة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين.