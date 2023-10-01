الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عميد علوم الأزهر بأسيوط يكرم رئيس الجامعة ويمنحه درع المؤتمر الدولي السادس

بوابة الوفد الإلكترونية

 كرم الدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم بنين بأسيوط، الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وأهداه درع المؤتمر الدولي السادس الذي نظمته الكلية تحت عنوان: (الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية  ICNHBAS  2023).

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 يأتي المؤتمر برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة؛ الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات المشرف على قطاع الوجه البحري بطنطا.

 وقدم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى عميد الكلية بانعقاد المؤتمر الذي عقد بمشاركة علماء من مختلف دول العالم، داعيًا للكلية بدوام التوفيق والنجاح، لافتًا إلى أن كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط تعد من الكليات المميزة في جامعة الأزهر، لا سيما أنها كانت أول كلية في قطاع الوجه القبلي تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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