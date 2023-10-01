وزير الشباب يهنئ المنتخب الوطني للبادل بعد تتويجه بلقب البطولة العربية الأولى

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلي المنتخب الوطني للبادل، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل، وفوزهم على المنتخب الكويتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملاعب ندا الشباب بالإمارات.



وجدد الدكتور أشرف صبحي علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.



وأشار الوزير أن الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلي قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.



وضمت قائمة المنتخب، 8 لاعبين وهم: "علي زغلول - جورج واكيم - يوسف حسام - أحمد علاء زعتر - عمر طارق - شريف مخلوف - محمد أحمد السيد - علي شقير".