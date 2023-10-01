رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة بشكل إيقاف عبد الله طارق المترجم بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وجاء قرار إيقاف مترجم الزمالك لمدة 4 مباريات بعد إعتراضاته القوية على أمين عمر حكم مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كما وقعت الرابطة غرامة قيمتها 20 ألف جنيه على عبد اله طارق بسبب السلوك غير الرياضي.

وفي الإطار ذاته أعلنت الرابطة عن عدد من العقوبات بعد نهاية الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

ووقعت الرابطة غرامة 20 الف جنيه على فريق المقاولون بسبب نزول اللاعبين الإحتياطيين والجهاز الفني لارض الملعب إحتفالاً بهدف تعادل الفريق أمام الزمالك، اضافة لغرامة تقدر بـ 20 الف جنيه على الإسماعيلي بسبب السباب الجماعي من الجماهير في مباراة الإتحاد السكندري.

كما أعلنت عن إيقاف الثنائي محمد عبد الرازق لاعب بلدية المحلة وأحمد يوسف لاعب إنبي لمباراة واحدة بعد حصولهما على بطاقات حمراء.