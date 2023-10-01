الإغلاق الحكومي يهدد بشل أمريكا وبايدن يتعهد لقوات الأمن بصرف الرواتب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن القوات المسلحة الأمريكية وضباط الأمن سيستمرون في الحصول على الرواتب، بعد تهديد تأخر اعتماد الميزانية الحكومية بعدم دفع رواتب الموظفين في الدولة ومن بينهم العسكريون.



وأضاف خلال كلمته، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجمهوريين تراجعوا عن تعهدات سابقة بشأن الموازنة، ولا يوجد تمويل لأوكرانيا في هذا الاتفاق، لكن لا يمكن أن نسمح بأي حال بأن ينقطع تمويل أوكرانيا.

وتابع أن الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري حاول اقتطاع مبالغ من الميزانية المقترحة لمنع الإغلاق الحكومي، وأنا وملايين الأمريكيين نشعر بالملل بسبب تلاعب الجمهورين.

وصدق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع القانون الفيدرالي المؤقت لتمويل الحكومة الأمريكية لمدة 45 يوما، وذلك لتجنب الإغلاق الحكومي.

ودعا بايدن في بيان لها حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد ـ الكونجرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق الراهن.

وأعرب بايدن عن توقعه بأن يحافظ رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ، وأن يضمن استمرار الدعم اللازم لمساعدة كييف في هذا الوقت الحرج.