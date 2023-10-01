الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الجالية المصرية بالكويت على موعد مع المجد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. صور

الجالية المصرية بالكويت
الجالية المصرية بالكويت

 تتوافد حشود كبيرة من أبناء الجالية المصرية في الكويت على مقر السفارة المصرية هناك، وذلك لتوثيق طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي المتفقين عليه.

 وقال نصر مطر، منسق حملة مواطن خارج مصر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن أبناء الجالية المصرية في الكويت قدموا مشهدًا مذهلًا في الانتماء للوطن من ناحية والإعلان عن دعمهم المطلق لوطنهم الغالي.

 وتوجه منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج بالشكر لأعضاء الحملة ولأبناء مصر في الكويت على حجم الإقبال الكبير الذي شهدته سفارة جمهورية مصر العربية بالكويت في الوقوف مع وطنهم وقياداته.

 وثمّن مطر الجهود التي تبذلها السفارة المصرية لاستقبال هذا الكم الهائل من المواطنين المصريين الراغبين في توثيق توكيلات لمرشحهم الرئاسي المرغوب به.

 وواصل منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الكويت أن أبناء الجالية المصرية هناك ضربوا موعدًا مع المجد والفخر بهذا الحشد غير المسبوق في أي دولة أخرى لإعلان دعمهم لوطنهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

received_365627789126890
received_365627789126890
received_6015524441881735
received_6015524441881735
received_1062143598039388
received_1062143598039388
received_1356401184951299
received_1356401184951299

مواد متعلقة

من أمام القنصلية.. رابطة أبناء سوهاج بالكويت تؤكد مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. صور

سها جندي تؤكد على أهمية مؤتمر "حكاية وطن" لاستعراضه ما تحقق من إنجازات

وزيرة الهجرة تشارك باليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

الجالية المصرية بالكويت تضرب موعدًا مع المجد في الانتخابات الرئاسية المقبلة (صور)

تفاصيل إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في دعم المنظومة الصحية بمصر

مساعد وزيرة الهجرة يستعرض جهود الوزارة في "مراكب النجاة"

"كن مع الوطن": فخورون باستمرار توافد المصريين بالخارج لتوثيق توكيلات منتخبهم الرئاسي

حملة مواطن لدعم مصر بالخارج توفر حافلات لنقل المواطنين لمقار السفارات
الجريدة الورقية