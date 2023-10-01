الجالية المصرية بالكويت على موعد مع المجد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. صور

تتوافد حشود كبيرة من أبناء الجالية المصرية في الكويت على مقر السفارة المصرية هناك، وذلك لتوثيق طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي المتفقين عليه.

وقال نصر مطر، منسق حملة مواطن خارج مصر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن أبناء الجالية المصرية في الكويت قدموا مشهدًا مذهلًا في الانتماء للوطن من ناحية والإعلان عن دعمهم المطلق لوطنهم الغالي.

وتوجه منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج بالشكر لأعضاء الحملة ولأبناء مصر في الكويت على حجم الإقبال الكبير الذي شهدته سفارة جمهورية مصر العربية بالكويت في الوقوف مع وطنهم وقياداته.

وثمّن مطر الجهود التي تبذلها السفارة المصرية لاستقبال هذا الكم الهائل من المواطنين المصريين الراغبين في توثيق توكيلات لمرشحهم الرئاسي المرغوب به.

وواصل منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الكويت أن أبناء الجالية المصرية هناك ضربوا موعدًا مع المجد والفخر بهذا الحشد غير المسبوق في أي دولة أخرى لإعلان دعمهم لوطنهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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