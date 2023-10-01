الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس اتحاد الجودو يعلق علي تصريحات هروب أحد أبطال مصر

رئيس اتحاد الجودو
رئيس اتحاد الجودو

علق الكابتن مرزوق على رئيس الاتحاد المصري للجودو والسومو، على تصريحات التي أنتشرت لأحد أبطال مصر في الجودو حول هروبه للعب في الولايات المتحدة الأمريكية. 
 

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وقال مرزوق على، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن :"هذا الكلام غير صحيح، وكل اللي اتقال غير دقيق، ونعيش دعم غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي". 

https://youtu.be/n_6YUfc7yMc

وتابع أن أبطال الجودو المصريين حققوا ميداليات وترتيب عالي في هذه اللعبة على مستوى الدول العربية، وكل ما تحدث عنه هذا اللاعب عار عن الصحة، لانه يتلقى كل الدعم الممكن.

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