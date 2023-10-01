فيلما وداعا جوليا ومعز يفوز في مهرجان سبتيموس بأمستردام

تمكن فيلما وداعًا جوليا ومعز من اقتناص جائزتين في حفل جوائز سبتيموس الذي يُقام في العاصمة الهولندية أمستردام، إذ حصل فيلم وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني على جائزة أفضل فيلم إفريقي، بينما فاز فيلم معز: الطريق الأسود للمخرج محمد على النهدي بـجائزة أفضل ممثل إفريقي من نصيب الممثل أكرم سكوحي.

اختير مؤخرًا لتمثيل السودان رسميًا في جوائز الأوسكار لعام 2023، كما يضم في جعبته 4 جوائز دولية أخرى وهي جائزة الحرية في مهرجان كان السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول إلى جانب 3 جوائز من مهرجان Paysages de Cinéastes في فرنسا، إذ فاز بـجائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة. ومن المقرر أن يحصل وداعًا جوليا على عرضه الأول في العالم العربي في مهرجان الجونة السينمائي حيث ينافس على جائزة نجمة الجونة الذهبية وجائزة سينما من أجل الإنسانية، كما سيشهد عرضه الأول في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، ويُذكر أن جميع تذاكر عروضه قد نفدت قبل شهر من انطلاقة المهرجان.

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي. تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني، وبطولة إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة وقير دويني، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر، وإنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز

معز: الطريق الأسود يحكي الفيلم قصة معز، شاب عشريني عاطل عن العمل يجوب شوارع العاصمة تونس بدون هدف إلى أن يجد نفسه متورطًا في قضية حيازة سلاح ناري. وإثر إيقافه في مركز شرطة يتعرف على كهل يغير مسار حياته ويحوله إلى إرهابي خطير. فاز الفيلم بجائزة أفضل إخراج في مهرجان الفيلم المغاربي وجدة، وشارك في مهرجان سيني ألما في كاروس بفرنسا، في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، المهرجان المغاربي في هولندا. وكان الفيلم قد انطلق تجاريًا في سينمات تونس، كما حصل على عروض تجارية استثنائية في باريس، فينيسيا، هوليوود، لندن، ومونتريال بكندا. الفيلم من إخراج محمد علي النهدي، الذي شارك أيضًا في السيناريو مع سليم بن إسماعيل، وهو من بطولة لمين النهدي وأكرم سكوحي وليلى الشابي وسيف الدين المناعي.