من أمام القنصلية.. رابطة أبناء سوهاج بالكويت تؤكد مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. صور

قام أعضاء رابطة رابطة أبناء سوهاج بالكويت بتحرير طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي المتفقين عليه.

وقال أبو العز المشوادي رئيس رابطة أبناء سوهاج بالكويت، إن أعضاء الرابطة والذين يتخطون الآلاف على قلب رجل واحد في لدعم وطنهم مصر.

وأضاف المشوادي وهو مسؤول الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بدولة الكويت أن إيمان أعضاء رابطة أبناء سوهاج بالكويت بضرورة دعم مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، إيمان مطلق وأنهم لذلك حرصوا على التوجه إلى سفارة جمهورية مصر العربية بالكويت لتحرير طلبات ترشح رئيسهم المتفقين عليه.

وأكد المشوادي أن حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" الذي أشرف بالانتساب إليها تقوم بجهد كبير في حشد أبناء مصر في الكويت لدعم وطنهم مصر.

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