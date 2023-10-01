إزالة فورية لحالة تعد بقرية الجبلاو بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية الجبلاو بقنا، اليوم الأحد، برئاسة محمد صالح، من تنفيذ حالة إزالة بناء بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة على مساحة 40 متر عبارة عن أعمدة وسور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية البياضية .

وأكد اللواء طارق طفي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص، وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.