مدير تعليم أبوتشت بقنا يكرم نجوم المكتبات

كرم الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد 1 أكتوبر الجاري، الطالبات الحاصلات على المراكز الأولى علي مستوي مديرية التربية والتعليم بقنا في مسابقة تحدي القراءة العربي ومسابقة المشروع الوطني للقراءة والمسابقة الثقافية القراءة الحرة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م.

وشهد التكريم عبدالصبور محمود رئيس قسم الخدمات والأنشطة التربوية، وأشرف احمد عبدالفتاح رئيس المكتب الفني لتوجيه المكتبات، واعضاء المكتب الفني لتوجيه المكتبات محمد ذكي احمد ومحمد عبداللاه محمد، وعبدالرووف عدالجواد ابراهيم، والمشرفات القائمات علي المسابقات نادية عبدالمنعم، وايمان عاطف، ولفيف من قيادات التعليم بأبوتشت.

وقال مدير عام الإدارة، أن إدارة ابوتشت حصدت العديد من المراكز الأولى في مسابقات المكتبات لللعام الدراسي 20222023م، في المرحلة الإعدادية حصلت الطالبة مريم كريم شوقي بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية علي المركز السابع علي مستوي مديرية التربية والتعليم بقنا في مسابقة تحدي القراءة العربي.

وحصلت على المركز الخامس علي المديرية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة و حصلت الطالبه فاطمه القذافي اسماعيل بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية علي المركز الحادي عشر علي المديرية في مسابقة تحدي القراءة العربي بينما حصلت الطالبه اسماء حمدي محمود بمدرسة الشهيد هشام عبدالفتاح علي المركز الاول علي المديرية في المسابقة الثقافية القراءة الحرة.

كما حصلت الطالبه ناريمان عادل محمد بمدرسة الشهيد هشام عبدالفتاح علي المركز الثالث علي المديرية في المسابقة الثقافية القراءة الحرة وحصلت الطالبه خلود ابوالفتوح عبدالرحمن بمدرسة الشهيد هشام عبدالفتاح علي المركز الرابع علي المديرية وفي المرحلة الثانوية.

وحصلت الطالبه شهد متولي محمد بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات علي المركز الرابع علي المديرية في مسابقة تحدي القراءة العربي وحصلت أيضا علي المركز الثالث علي المديرية في مسابقة المشروع الوطني للقراءة وحصلت الطالبه رغد متولي محمد بمدرسة أبوتشت الثانوية بنات علي المركز الثامن علي المديرية في مسابقة تحدي القراءة العربي والجدير بالذكر ان الطالبه مريم كرم شوقي تم ترشيحها لتمثل المديرية في التصفيات النهائية بوزارة التربية والتعليم بالقاهره في مسابقة المشروع الوطني للقراءة في المرحلة الإعدادية وفي المرحله الثانوية تم ترشيح الطالبه شهد متولي محمد للتصفيات النهائية بالوزارة.

وأشاد وزيري، بفوز وتفوق الطالبات الحاصلات علي المراكز الأولى وثمن جهودهن وجهود القائمين علي هذا النجاح من المشرفات واسرة التوجية وتمني لهم المزيد من النحاج والتوفيق.