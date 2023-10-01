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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جامعة الأزهر تقدم التهنئة لعميدي كليتي الطب "بنين وبنات" لتكريمهما في نقابة الأطباء

الدكتور سلامة داود-
الدكتور سلامة داود- رئيس جامعة الأزهر

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى عميدي  كليتي الطب (بنين - بنات)  بالقاهرة؛ بمناسبة تكريمهما من نقابة الأطباء بالجيزة؛ لجهودهما المخلصة في خدمة رسالة الطب ورسم البسمة على وجوه المرضى البسطاء.

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هذا وقد كرمت نقابة الأطباء بالجيزة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين بالقاهرة، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة.

جدير بالذكر أن قطاع الطب بجامعة الأزهر يعد من القطاعات المتميزة التي لها دور كبير في خدمة ملايين المرضى على مستوى الجمهورية، بجانب ذلك فإن قطاع الطب بجامعة الأزهر يعد من الدعائم الأساسية في جميع المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى النهوض والارتقاء بصحة الفرد والمجتمع، بجانب إسهامات قطاع الطب بجامعة الأزهر في مختلف القوافل الطبية داخل مصر وخارجها؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

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