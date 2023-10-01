تعثر جديد لـ يوفنتوس أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي

انتهت مواجهة يوفنتوس وأتلانتا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد أتليتي ازوري الإيطالي الخاص بنادي أتلاتنا، في إطار مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

يوفنتوس يتعادل مع أتلانتا ويخسر النقطة الـ7

شهدت المباراة سيطرة من جانب نادي اتلانتا على ملعبه وأمام جمهورة لكنه لم ينجح في خطف الانتصار الخامس له هذا الموسم ليتعادل للمرة الأولى بعد هزيمتين ويصل رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

على الجانب الاخر نادي يوفنتوس الذي تعادل للمرة الثانية بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وخسر لقاء وحيد، ويرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

حافظ اتلانتا هلى شباكه نظيفه وخرج ومازال يمتلك ثاني أقوى خط دفاع في المسابقة بـ 5 أهداف سكنت شباكه حتى الآن بعد مرور 8 جولات من الكالتشيو.

شهدت مباراة يوفنتوس وأتلانتا 3 بطاقات صفراء 2 منها كان على لاعبي الأبيض والأسود دانيلو وادريان رابيو، وبطاقة اخرى على اللاعب إميل هولم.

مباراة يوفنتوس المقبلة ستكون امام فريق تورينو في ديربي كبير مقرر له يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب ستاد البيانكونيري، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الكالتشيو.