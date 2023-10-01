الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد هنيدي يستعد لمسرحيته "فرحات والعائلة" مع ذوي الهمم

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الفنان محمد هنيدي عن أحدث عروضه المسرحية الذي يحمل عنوان "فرحات والعائلة".

مسرحية فرحات والعائلة

نشر محمد هنيدي الملصق الدعائي للمسرحية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً : "عرض مسرحي بطولة مواهب ذو الهمم على مدار عام ونصف بيتم الاعداد لمشروع التعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم".

مسرحية فرحات والعائلة

تابع محمد هنيدي :"مشروع عمل مسرحي يشترك فيه معي فنانين من اصحاب الهمم .. قصة اجتماعية بقالب كوميدي بنعرض فيها مواهب فنانين مميزين جدا بمواهب رائعة.. خطوة جديدة لتمكين ذوي الهمم في كافة المجالات".

أعمال الفنان محمد هنيدي

من جهة أخرى، ينشغل الفنان محمد هنيدي هذه الأيام في تصوير فيلم "الجواهرجي"، برفقة الفنانة منى زكي والفنان أحمد السعدني والفنانة تارا عماد ويشارك معهم مجموعة من النجوم.

وفيلم "الجواهرجي" عودة لتعاون منى زكي ومحمد هنيدي بعد فيلمهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، منذ 23 عاما.

وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويشارك في بطولته لبلبة وتارا عماد وعارفة عبد الرسول وأحمد صلاح حسني.

ويعرض لمحمد هنيدي في دور العرض الآن فيلم "مرعي البريمو".

فيلم "مرعي البريمو" من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، نانسي صلاح، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، وعلاء مرسي.

يعد فيلم "مرعي البريمو" التعاون الثالث الذي يجمع محمد هنيدي وغادة عادل، بعد أن جمعهما فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وفيلم "بلية ودماغه العالية".

الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداثه حول شخصية "مرعي أحمد" تاجر البطيخ الذي يسافر في مهمة إلى سهل حشيش بصحبة زوجته وأفراد أسرته.

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