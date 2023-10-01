وزير الرياضة يهنيء الجندي بذهبية كأس التحدي العالمي للخماسي الحديث

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأسمي التهاني القلبية إلي الإتحاد المصري للخماسي الحديث، والبطل الأولمبي أحمد الجندي، بعد تتويجه بذهبية كأس التحدي العالمي في أسبانيا.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال الرياضيين والبارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة والاوليمبية واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.