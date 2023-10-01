اليوم العالمي للقهوة.. بشرى سارة لمرضى القلب

يحتفل العالم اليوم الموافق 1 من شهر أكتوبر، باليوم العالمي للقهوة، وتأتي هذه المناسبة العالمية لتعزيز ثقافته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المشروب في حياة الناس وتعزيز التواصل والتفاعل بين عشاق القهوة حول العالم.

اليوم العالمي للقهوة

وفي هذا الإطار، نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دراسة بريطانية حديثة تشير إلى أن شرب 2 إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا، بما في ذلك القهوة المطحونة أو سريعة التحضير أو الخالية من الكافيين، يرتبط بانخفاض كبير في أمراض القلب والأوعية الدموية الجديدة (CVD) والوفيات، مقارنةً بعدم شرب القهوة.

وأوضح جمال شعبان، أن تناول القهوة الخالية من الكافيين ارتبط أيضًا بتقليل خطر الإصابة باختلال كهرباء القلب، بما في ذلك الذبذبة الأذينية، مشددًا على أن هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في الاختلافات في الأنواع الفرعية للقهوة لاستخراج الاختلافات المهمة، التي قد تفسر بعض الآليات التي تعمل من خلالها القهوة".

ونوة بأنه بناء علي هذه الدراسة لا ينبغي للأطباء أن يحذروا الناس من تناول القهوة يوميًا، بل يجب اعتباره جزءًا من نظام غذائي صحي، مؤكدًا أن هذه الدراسة تدعم أن القهوة آمنة وقد تكون مفيدة، وهو ما يتوافق مع معظم الأدلة السابقة.

اليوم العالمي للقهوة.. يحتفل العالم في الأول من أكتوبر كل عام باليوم العالمي للقهوة، حيث اتفقت الدول الاعضاء في منظمة القهوة العالمية في مارس 2014م، على تنظيم يوم القهوة العالمي ليكون يومًا يحتفل به محبي القهوة في جميع أنحاء العالم، بإعتبارها من أشهر المشروبات في العالم.

وتبلغ عدد الدول التي تحتفل بهذا اليوم، 22 دولة وهما :"مصر- الولايات المتحدة الأمريكية– كندا– أستراليا– إسكتنلندا- الإمارات العربية المتحدة– بلجيكا- إنجلترا- إثيوبيا- بلغاريا- أيسلندا- ماليزيا- المكسيك- نيوزلندا- النرويج- جنوب أفريقيا- السويد- اليابان- أستراليا- رومانيا- الفلبين- تايوان".

تستخدم القهوة كمشروب منذ أكثر من 700 عامًا، ويُقال إن الأثيوبيين كانوا أوّل من اكتشفوا وتعرّفوا على الأثر المنشّط لنبات حبوب القهوة، حيث ينمو في أكثر من 70 بلدًا في العالم.