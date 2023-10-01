شركة مياه الفيوم تنظم حملات طرق الأبواب بقرية كفر محفوظ وبني صالح

نفذ المكون المجتمعي بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام فى شركة مياه الشرب بالفيوم، حملات طرق أبواب بقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية وقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومنحة من الاتحاد الأوروبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة.

وأكد النجار، أن الهدف من حملات طرق الأبواب توعية المواطنين وتعريفهم بالمشروعات الجاري تنفيذها بقراهم ومدي حجم الإنفاق والمجهودات التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين لتحسين أحوالهم المعيشية والصحية والبيئية.

وشدد على أهمية التواجد بصفة مستمرة بين أهالى القرى الجاري العمل بها والاستماع لشكواهم ومقترحاتهم وتعريفهم بآلية الشكاوى التي وضعتها الشركة لاستقبال شكاوى المواطنين.

جدير بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي يهدف للحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون.

الاستعداد لفصل الشتاء

وكان المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قد أعلن عن مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الشركة ضمن الاستعدادات لموسم الشتاء والتقلبات الجوية.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بأعمال تطهير لشبكات ومحطات رفع الصرف الصحي الفرعية والرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة لزيادة قدرتها الاستيعابية لإستيعاب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار وصيانة وتجهيز 50 سيارة متخصصة فى مجال شفط وكسح المياه عبارة عن ٢٠ سيارة فنطاس كسح بسعة ٤ و٦ متر مكعب وعدد ٦ سيارة نافوري ضغط عالي و ٨ سيارة نافوري مدمج وعدد ٤ سيارة نافوري نقالي و ٥ سيارة فاكيوم و ٢ سيارة كباش و ١ سيارة مجهزة للتعامل مع السيول و ٢ بدالة كسح علاوة على توافر ٧سيارات مياه شرب يتم تعبئتها لتغذية المناطق التى قد تتأثر بانقطاع المياه نتيجة الطقس السيء.

وأكد على رفع درجة التأهب بادارة الخط الساخن ١٢٥ وادارة متابعة الشكاوي وجميع قطاعات الشركة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة بالتنسيق مع غرفة العمليات بديوان المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

4

5

6