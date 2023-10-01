ناصر ماهر يسجل الهدف الرابع في شباك سينجيدا التنزاني

تمكن موردن فيوتشر من تعزيز تقدمه في شباك سينجيدا التنزاني بتسجيله الهدف الرابع في اللقاء الجاري على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ32 من كأس الكونفيدرالية .

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وصلت الكرة من أحد لاعبي فيوتشر لي ناصر ماهر لينفرد بالحارس ويسجل الهدف الرابع في اللقاء .

أحرز عمر كمال هدف فيوتشر الثالث بعد تبادل تمريرات مع أحمد عاطف، قبل أن يسددها ببراعة في شباك سينجيدا بالدقيقة 68.

وكان أحمد عاطف سجل الهدف الأول قبل أن يضيف رفعت ثاني أهداف فيوتشر، فيما سجل هدف سينجيدا معروف تشاكي في الدقيقة 28، بعدها أضاف كمال الهدف الثالث.

بتلك النتيجة يعبر فيوتشر إلى الدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما كانت مباراة الذهاب أنتهت لصالح الفريق التنزاني بهدف نظيف، ليصبح المجموع الحالي 4-2 لصالح فيوتشر.

تشكيل فيوتشر

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، علي زعزع، أحمد رفعت ، عبد الكبير الوادي

هجوم: احمد عاطف