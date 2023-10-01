رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري، بعد نهاية الجولة الثانية من عمر المسابقة.



عقوبات مباراة نادي الزمالك والمقاولون العرب:

عقوبات الزمالك:



أعلنت الرابطة إيقاف عبدالله طارق، مترجم فريق الزمالك، لمدة أربع مباريات وتغريمه ماليًا 20000 جنيه وذلك بسبب السلوك غير الرياضي.



عقوبات المقاولون:



أعلنت الرابطة توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه بسبب النزول الجماعي للاعبين الاحتياطيين والأجهزة المعاونة إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف.





عقوبات مباراة بلدية المحلة وسموحة:



قررت الرابطة إيقاف محمد عبدالرازق عبدالفضيل، لاعب نادي بلدية المحلة، مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.



عقوبات مباراة الإسماعيلي والاتحاد:



توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 20000 جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير، بالإضافة إلى إيقاف عامل غرفة خلع الملابس بنادي الإسماعيلي حتى نهاية الدور الأول وذلك لما بدر منه.



عقوبات مباراة إنبي وطلائع الجيش:



إيقاف اللاعب أحمد محمد يوسف السيد لاعب نادي إنبي مباراة واحدة بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

