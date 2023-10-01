إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز وبحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة إطسا، والمهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة بالمركز، ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى، وذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا وقوات الأمن المعاونة.

وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت اليوم من إزالة عدد 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 1250متر، بزمام عتامنة الجعافرة ودفنو وقلمشاه وجردو ومطول وأبوصير، وتم تسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم

وتمكنت الوحدة المحلية بقرية منية الحيط من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية على مساحة إجمالية بلغت 850 متر، بزمام قرى منية الحيط والغابة، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأشار رئيس مركز ومدينة إطسا إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.