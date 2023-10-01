تألق مصري في بطولة سيرياس ايه

نجح لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه في مواصلة التألق وانتزاع الميداليات المتنوعة في مختلف البطولات التي يشاركون فيها.



انتزع لاعبو منتخبنا الوطني 7 ميداليات متنوعة في بطولة سيرياس ايه التي أقيمت في قبرص بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات، وجاءت الميداليتين الذهبيتين من نصيب فريقي الرجال والسيدات، فيما جاءت الميداليتين الفضيتين من نصيب زياد علي وجنى خميس، أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب فريق السيدات الثاني وميار زين العابدين ومريم العزبي.



وحصل على المركز الخامس زياد محمد وحبيبة موسى وعبدالرحمن عبدالسلام.



أثنى محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه بالروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال منافسات بطولة سيرياس ايه حيث أكد أن الإنجازات تتوالى داخل جدران الاتحاد.



تابع أن دعم الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي خير دافع لجميع أفراد منظومة الكاراتيه لمواصلة التألق ورفع العلم المصري عاليا في مختلف المحافل الدولية.

واوصل الدهراوي أن الإنجازات ستتواصل في مختلف البطولات التي سيتم المشاركة فيها وذلك بفضل حرص مجلس الادارة على تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة الفنية واللاعبين.