الأحد 01 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إجلاء 80 عائلة في ليبيا بسبب سيول جديدة

سيول
سيول

أعلنت السلطات الليبية، إجلاء 80 عائلة فى مدينة غات جنوب غرب البلاد، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان المياه عبر الأودية.

هطول أمطار غزيرة في ليبيا

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ليبيا تحذر من حدوث سيول خلال اليومين المقبلين

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 حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، يوم السبت، من حدوث سيول في مناطق جنوب غربي البلاد، مساء أمس السبت وخلال اليومين المقبلين، وذلك بعد أقل من شهر على فيضانات مدمرة ضربت شرقي البلاد وأسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.

 

 وقال المركز في بيان له: يتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون".

 أخذ الحيطة والحذر:

 وتوقع أن تسبب هذه الأمطار وقوع سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، داعيًا المواطنين قرب مجاري الأودية إلى "أخذ الحيطة والحذر.

 

وبدأ هطول الأمطار مساء أمس السبت على مناطق "غات وجوارها، والجفرة، والهون والفقهاء، والهروج، وسبها وجوارها، وبراك الشاطئ، ومرزق، والقطرون"؛ ما تسبب في سيول بالأماكن المنخفضة.

 

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