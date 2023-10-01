إجلاء 80 عائلة في ليبيا بسبب سيول جديدة

أعلنت السلطات الليبية، إجلاء 80 عائلة فى مدينة غات جنوب غرب البلاد، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان المياه عبر الأودية.

هطول أمطار غزيرة في ليبيا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، يوم السبت، من حدوث سيول في مناطق جنوب غربي البلاد، مساء أمس السبت وخلال اليومين المقبلين، وذلك بعد أقل من شهر على فيضانات مدمرة ضربت شرقي البلاد وأسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.

وقال المركز في بيان له: يتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون".

أخذ الحيطة والحذر:

وتوقع أن تسبب هذه الأمطار وقوع سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، داعيًا المواطنين قرب مجاري الأودية إلى "أخذ الحيطة والحذر.

وبدأ هطول الأمطار مساء أمس السبت على مناطق "غات وجوارها، والجفرة، والهون والفقهاء، والهروج، وسبها وجوارها، وبراك الشاطئ، ومرزق، والقطرون"؛ ما تسبب في سيول بالأماكن المنخفضة.