وكيل زراعة الفيوم يلتقي المزارعين استعدادا للموسم الشتوي

عقد المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعا تنسيقيا استعدادا للموسم الشتوي، بحضور مديرو الإدارات بالمديرية، والجمعيات الزراعية ومجالس الإدارة بها، وكبار المزارعين.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والمزارعين استعدادا للموسم الشتوي.

جاء ذلك بحضور المهندس عزت قنديل مدير عام الشئون الزراعية والمهندس حسين القرملاوى مدير عام شئون التعاون الزراعى والمهندس محمد عبد الجواد مدير عام التقاوى والمهندس إيهاب فايز مدير إدارة مركز الفيوم الزراعية والمهندس عصام الدوح مدير التعاون بمركز الفيوم ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بمركز الفيوم.

خلال الاجتماع تم مناقشة الوضع الحالى، وعمل خطة للاستعداد للموسم الشتوي، وكيفية عمل آلية لتوزيع تقاوي القمح، وكذلك مناقشة كميات التقاوي المطلوب توزيعها علي الإدارات الزراعية من خلال إدارتي الإرشاد والتعاون الزراعي.

وكيل زراعة الفيوم يوجه بتوفير التقاوي استعدادا للموسم الشتوي

ووجه وكيل الوزارة ضرورة تجهيز التقاوي المطلوبة وسرعة توزيعها في أسرع وقت ممكن وتوفير الأصناف المطلوبة ومراجعة المساحات الفعلية المطلوب زراعتها بمحصول القمح، من خلال معاينة تلك المساحات على الطبيعة، كما تم مناقشة بعض المشكلات التي تواجهها الجمعيات الزراعية بشأن منظومة كارت الفلاح وأعمال نقل الحيازات، وقرار تثبيت الموظفين والمرتبات والعمل على حل كافة المشكلات في أقرب وقت وقبل بداية الموسم الشتوي.

وتحدث المزارعين عن أهمية مشاركة الموظفين في العملية الإنتخابية والمزارعين فى الاستحقاق الوطنى الخاص بالإنتخابات الرئاسية القادمة، وأن صوت المواطن أمانه يجب الإدلاء به. وأكد وكيل الوزارة على استعداد المديرية التام لموسم زراعة القمح وصرف الأسمدة للمزارعين ولكن تجرى الان عملية حصر المساحات الفعلية لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها وان كل قيراط تمت زراعته سيقوم بصرف الاسمدة المقررة له خاصة بعد إلزام وزارة الزراعة للشركات المنتجة للاسمدة بتوريد حصتها كاملة للوزارة والوفاء بمتطلبات السوق المحلي وسوف يتم توزيع الأسمدة وعمل متابعة يومية وشهرية لعمليات التوزيع من خلال عمل مؤسسي متكامل،

وتابع قائلاً :" أحد أهم أسباب تأخر الصرف هو عمل معاينات علي ارض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وننسق مع المحافظة والاجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات المائية والمرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجار السوق السوداء ومراجعة التصاريح التي تسمح بنقل الأسمدة المدعومة".

وأوضح انه هناك مساحات واسعة تم التعدي عليها بالبناء المخالف وتقوم الجمعيات الزراعية والإدارات المركزية بتعديل الحيازات طبقا للمساحات المنزرعة فعلياً قبل استكمال إستخراج كارت الفلاح الذكي، لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الى مستحقيها وطبقا للمعاينة الفعلية التى تم إدراجها من خلال كارت الفلاح.