عمر كمال يسجل هدفًا رائعًا لـ فيوتشر أمام سينجيدا (فيديو)

عمر كمال سجل موردن فيوتشر الهدف الثالث أمام سينجيدا التنزاني ليتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستاد الإنتاج الحربي، في إياب الدور التمهيدي الثاني بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز عمر كمال هدف فيوتشر الثالث بعد تبادل تمريرات مع أحمد عاطف، قبل أن يسددها ببراعة في شباك سينجيدا بالدقيقة 68.

وكان أحمد عاطف سجل الهدف الأول قبل أن يضيف رفعت ثاني أهداف فيوتشر، فيما سجل هدف سينجيدا معروف تشاكي في الدقيقة 28، بعدها أضاف كمال الهدف الثالث.

بتلك النتيجة يعبر فيوتشر إلى الدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق التنزاني بهدف نظيف، ليصبح المجموع الحالي 3-2 لصالح فيوتشر.