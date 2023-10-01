لحظة وقوع تفجير أنقرة الإرهابي عن قرب.. شاهد

أظهر فيديو لحظة توقف السيارة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، قبل أن يشرع أحد المشتبه بهما في تفجير نفسه.

قال وزير الداخلية بأن شرطيَين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم الذي نفذه "إرهابيان"، أحدهما "فجّر نفسه" والآخر تمّ "تحييده".

أفاد مركز شرطة أنقرة على موقع "إكس" بأنه ينفّذ عمليات "تفجير مضبوطة" لـ"طرود مشبوهة" خوفًا من هجمات أخرى، ودعا السكان إلى تجنب الذعر.

كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم، كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصًا القنوات التلفزيونية، التوقف فورًا عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما فعلوه على الفور.

وقامت سيارة رمادية مسجّلة في ولاية قيصري" وسط البلاد، بالوقوف أمام مقر الشرطة؛ حيث "خرج أحد المهاجمين من السيارة ليفتح النار. وفجّر الآخر نفسه بعد ذلك فورًا".

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة ابتداءً من الساعة 14,00 بعد الظهر (11,00 بتوقيت غرينتش).

لن يحققوا أهدافهم:

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام البرلمان الأحد، أنّ "الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبدًا"، بعد ساعات من "هجوم إرهابي" في وسط أنقرة، فيما تبنى حزب العمال الكردستاني العملية.

وقال إنّ "الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبدًا"، وذلك بعد هجوم أصيب خلاله عنصران من الشرطة وقُتل المهاجمان.

وبعد ساعات من الهجمات، أعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية "إرهابيًا"، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري.

وقال الحزب لوكالة "إيه إن إف" القريبة من الحركة الكردية إن "عملًا فدائيًا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا إنّ "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة 09,30 صباحًا (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير".

بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على موقع "إكس" بأنه ينفّذ عمليات "تفجير مضبوطة" لـ"طرود مشبوهة" خوفًا من هجمات أخرى، ودعا السكان إلى عدم الذعر.

كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم، كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصًا القنوات التليفزيونية، التوقف فورًا عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما فعلوه على الفور.