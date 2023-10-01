طرد محمود رزق يصعب موقف فيوتشر أمام سينجيدا

تعرض اللاعب محمود رزق نجم نادي فيوتشر للبطاقة الحمراء في المواجهة الجارية أمام نادي سيجيدا التنزاني، على ملعب ستاد الانتاج الحربي، في إياب الدور التمهيدي الثاني بكأس الكونفدرالية الافريقية لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

محمود رزق يتعرق للطرد أمام نادي سينجيدا

حصل محمود رزق على بطاقة حمراء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء ليعصب موقف فيوتشر في اللقاء بالرغم من تقدمه على منافسه بهدفين مقابل هدف وحيد، لكنه يحتاج للفوز بفارق هدفين على الأقل ليضمن تاهله مباشرة بسبب تسجيل الفريق التنزاني لهدف خارج دياره.

انتهت مباراة ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية بفوز الفريق التنزاني بهدف دون مقابل على فيوتشر في الدور التمهيدي الثاني، ليدخل ممثل مصر مواجهة اليوم بشعار لا بديل عن الانتصار ،ليعاني فيوتشر مع بداية الشوط الثاني.

يمتلك فيوتشر على مقاعد البدلاء أمام سينجيدا كل من محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، علي الفيل، محمد فاروق ، مروان محسن ، ناصر ماهر ، محمد محمود ، ايمن الصفاقسي