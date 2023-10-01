رفعت يسجل هدف التقدم لفيوتشر أمام سينجيدا التنزاني (فيديو)

أحرز مودرن فيوتشر ثاني أهدافه أمام سينجيدا التنزاني ليتقدم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع

بينهما على ملعب ستاد الانتاج الحربي، في إياب الدور التمهيدي الثاني بكأس الكونفدرالية الافريقية.

سجل أحمد رفعت لاعب فيوتشر هدف التقدم في الدقيقة 53 عبر ركلة جزاء ليضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

ويحتاج فيوتشر لهدف آخر من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل من بطولة الكونفدرالية، بعدما أنتهى لقاء الذهاب في تنزانيا لصالح سينجيدا بهدف نظيف.

وافتتح التسجيل اللاعب احمد عاطف في الدقيقة 5 لصالح نادي فيوتشر، وتمكن اللاعب معروف تشاكي من إضافة هدف التعادل لصالح الفريق التنزاني في الدقيقة 28 من نفس الشوط، ليرفع فرص الفريق في التأهل لدور المجموعات من داخل القاهرة.