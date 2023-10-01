يعد هجوم أنقرة.. أردوغان يتعهد بمواصلة الكفاح ضد الإرهاب

بعد ساعات قليلة من هجوم إرهابي طال مقر وزارة الداخلية في أنقرة، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الإرهابيان حاولوا اليوم النيل من أمن البلاد وحاولوا انتهاك أمن المواطنين، وفشلوا في ذلك.

حضر الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، جلسة للبرلمان التركي خلال افتتاح أعمال الدور التشريعي الجديد، وقال أردوغان، في كلمته أمام أعضاء البرلمان:

-أحيي كل المواطنين الذين صوتوا لنا في الانتخابات الأخيرة.

-واجهنا الكثير من الصعوبات وتعرضنا لمحاولات انقلابية نجحنا في التصدي لها.

-يجب علينا التكامل والتكاتف داخل البرلمان حتى نكون أقوى.

-الفترة القادمة مناسبة لإعادة طرح مشروع الدستور الجديد.

-ندعو الجميع للمشاركة في صياغة دستور جديد لتركيا.

-الزلزال الأخير كلف تركيا 105 مليار دولار.. هو مبلغ كبير وثقيل جدا لدولة في طور النمو.

-الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في مشاكل اقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

-التنظيمات الإرهابية لن تنجح في منعنا من مسيرتنا ومن تحقيق أهدافنا.

-الإرهابيان اليوم حاولا النيل من أمن بلدنا وحاولا انتهاك أمن مواطنينا وبلدنا، وفشلوا في ذلك.

-لن نسمح بقيام تنظيمات إرهابية، وسنواصل الكفاح ضد الإرهاب.

-تركيا لم تعد تنتظر شيئا من الاتحاد الأوروبي، الذي لم يلتزم بتعهداته تجاهنا.

-على الاتحاد الأوروبي أن يصحح أخطاءه، وأن لا ينتظر منا أي تنازلات في المجال السياسي والاجتماعي والعسكري.

-نحن لا نحتاج العضوية في الاتحاد الأوروبي، لأننا وصلنا إلى مرحلة نضع فيها نحن معاييرنا.

وفجر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، يوم الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع قرب مقر وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن المهاجمين وصلا إلى مكان الحادث على متن سيارة تجارية خفيفة.

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

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