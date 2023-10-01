اليوم العالمي للمسنين .. أبرز الأمراض التي تصيب كبار السن

يحتفي العالم باليوم العالمي للمسنين في الأول من أكتوبر من كل عام، بهدف التذكير بأهمية الاهتمام والاحترام الذي يجب أن نقدمه لفئة كبار السن في مجتمعاتنا، بجانب التحديات والفرص التي تواجهها هذه الفئة العمرية.

اليوم العالمي للمسنين:

يزيد العمر من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل:

أمراض الدم

أمراض القلب

وأمراض السكري من النوع 2

التهاب المفاصل

السرطان

مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى أكثر شيوعًا عند البالغين 60 عامًا أو أكبر

أمراض الجهاز التنفسي

الاكتئاب

تحدث الشيخوخة نتيجة تراكم مجموعة من أوجه التلف في الجزيئات والخلايا بمرور السنوات، مما يؤدي إلى تراجع تدريجي في القدرات البدنية والعقلية، وتزايد احتمال الإصابة بالأمراض والوفاة في النهاية.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنا (55 إلى 64 عامًا) من 723 مليونًا في عام 2021 إلى 1075 مليونًا في عام 2050، وفي نهاية المطاف إلى 1218 مليونًا بحلول عام 2100.

شيخوخة السكان تسير للأمام، حيث إنه في عام 2021، كان عمر شخص 1 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم يبلغ من العمر 65 عامًا، أو أكثر، وفي عام 2050، من المتوقع أن تمثل هذه الفئة العمرية شخصًا واحدًا من كل 6 أشخاص على مستوى العالم.





أهداف الاحتفال:

تعزيز الفهم والوعي بتحديات واحتياجات كبار السن في المجتمعات الحديثة، وتسليط الضوء على أهمية مساعدتهم وتقديم الدعم لهم.

تعزيز الاحترام والتكريم: تعزيز الاحترام والتقدير لشيخوخة الأفراد وتشجيع المجتمعات على تقدير واحترام حقوق وكرامة كبار السن.

التوعية بالصحة والرفاهية: نشر الوعي بأهمية الصحة والرفاهية لكبار السن، وتعزيز ثقافة العناية بالصحة والنمط الحياتي الصحي لهم.

تاريخ تأسيس اليوم العالمي للمسنين:

تم تأسيس اليوم العالمي للمسنين بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة، بهدف التركيز على قضايا كبار السن وتعزيز الوعي بأهميتهم والتحديات التي تواجههم في مختلف أنحاء العالم

تم إعلان هذا اليوم العالمي للمسنين، للمرة الأولى، في 14 ديسمبر عام 1990م.

الهدف من إنشاء اليوم العالمي للمسنين هو تسليط الضوء على أمور مثل الصحة والتمويل والعناية وحقوق الإنسان والمشاركة الاجتماعية لكبار السن.