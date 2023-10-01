"ندوة رحلتى مع الإبداع" ندوة بمعرض دمنهور السادس للكتاب

ضمن فاعليات اليوم السادس لمعرض دمنهور السادس للكتاب

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ندوة بعنوان"رحلتى مع الإبداع"ضمن سلسلة الندوات المقامة على هامش المعرض، والتى حاضرت فيها الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى عضو المجلس القومي للمرأة، بحضور المهندسة ذكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة.

وأعربت نائب محافظ البحيرة، عن سعادتها بتواجدها وسط الشباب الطبقة العريضه للهرم السكانى مؤكدة على ضرورة استفادة الشباب من الكاتبة الصحفية باعتبارها قدوة يحتذى بها فى تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

وتناولت الندوة التعريف بحجم التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تعرضت لها مصر، والتأكيد على ضرورة استقراء التاريخ وتحليل الأحداث لتعزيز روح الهوية والانتماء واستنهاض همم الشباب وكذلك الحديث عن الأحداث العالمية الجارية ودور الدولة فى تنمية البنية التحتية التى هى أساس الإستثمار .

وأعربت الكاتبة عن سعادتها بتواجدها بمدينة دمنهور مشيرة إلى دور الشباب فى بناء المجتمع وأكدت ان تحقيق الأحلام يحتاج إلى إرادة وعزيمة قوية ،كما اكدت على ضرورة الإلتفاف خلف القيادة السياسية الواعية ووجهت بتنظيم مثل تلك اللقاءات والندوات الثقافية بشكل دورى لتحقيق أهداف الإنتماء والولاء للوطن لدى النشء والشباب.